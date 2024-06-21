Голова МЗС Польщі потролив Путіна та порадив не "турбуватись" через поразку

Російському президенту Володимиру Путіну не слід надмірно хвилюватись через програш у війні проти України.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х. Сікорський нагадав, що історія Москви сягає менш як 900 років – місто було засновано лише в 1147 році.

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Він зауважив, що Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною й того, що це "покладе край тисячолітній російській державності".

Очільник польсьского МЗС вказав конкретні факти, які ставлять під сумнів заяви Путіна:

Москва була заснована лише в 1147 році (тобто не налічує і 900 років історії);

Росія пережила поразки в Кримській війні, війні з Японією, Першій світовій війні, після вторгненні в Польщу 1920 року, війні в Афганістані та Холодній війні (тобто вже неодноразово програвала війни);

Після імперії настає місце для "національного життя".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку застосування ядерної зброї з боку Росії, США проведуть масовану атаку та знищать усі об'єкти Росії в Україні.

На що агресивно відреагували у Кремлі. Зокрема, Медведєв назвав Сікорського "дивною істотою" та пригрозив початком ядерної війни, якщо США втрутиться у прямий конфлікт в Україні.