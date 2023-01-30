Невдовзі Путіну доведеться робити важливий вибір
Джерело:Костянтин Машовець
Приблизно через 2 –3 місяця військово-політичне керівництво Росії опиниться перед достатньо доленосною дилемою.
У Кремлі доведеться обирати
Загальні обриси цієї дилеми навіть вже достатньо чітко проявляються.
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Які 2 варіанти залишилися для російського керівництва:
- Кремль може або припинити війну, вивести свої війська з окупованих територій України й тоді отримати шанс на втримання влади та цілісності своєї країни;
- або продовжувати війну і майже гарантовано довести справу до катастрофи в самій Росії.
Дехто в Кремлі вже здогадався до чого їде справа.
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Однак біда полягає в іншому – більшість кремлівських маразматиків впевнені, що їм таки вдасться "переломити" цю ситуацію за будь-яку ціну.
Тому в мене не має повної впевненості в тому, що вони чинитимуть як розумні люди. Ступень неадекватності кремлівських політиків взагалі річ – складно прогнозована.