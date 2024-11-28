Потрібна допомога ліків, – політтехнолог зауважив дивні моменти у зверненні Путіна про "Орешник"

Напередодні звернення про балістичну ракету "Орешник" російський керівник Владімір Путін понад 2 тижні не з'являвся на публіці. Ймовірно, він погано почувався після кількох великих заходів, тому потребував допомоги лікарів та ліків відповідно.

Але потрібно було терміново заспокоїти російську армію через удари ракетами ATACMS по Росії, тому з'явилося таке чудернацьке відео. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, наголосивши, що його частково могли створити за допомогою штучного інтелекту.

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Які проблеми можуть бути в Путіна

Після саміту БРІКС у Казані та економічного форуму на Валдаї російський диктатор Владімір Путін зник на 2 тижні. Зазвичай так трапляється після кожного важливого заходу. Це вказує на те, що він не може довго працювати й залишатися в хорошій фізичній формі.

Очевидно, що йому потрібна допомога якихось ліків та лікарів. Не знаю яких точно, але цього разу було щось серйозне, якщо зник на 2 тижні,

– наголосив Шейтельман.

У цей час російські ЗМІ публікували буцім "свіжі" відео Путіна з регіональними лідерами. Але, з огляду на розмову, було зрозуміло, що зустріч відбулася ще пів року – рік тому. Про це свідчили давні й неактуальні новини.

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Що дивного у відео про "Орешник"

З великою імовірністю ролик про балістичну ракету "Орешник" записували в екстреному режимі. Він був точно незапланований. Коли ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Росії, росіяни хотіли почути відповідь від свого "лідера" – так і з'явилося це відео.

Вони зняли не реальну картинку. Використали штучний інтелект. Це справжній Путін, але зняли лише частину його тіла. Вочевидь, він зараз виглядає не дуже добре і почувається так само. Зображення рук якраз зібрали в цілу картинку на монтажі,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Промова Путіна була також незвичайною. Він почав її не з традиційних слів "дорогий російський народ", а взагалі без контексту. Мовляв, "я хочу повідомити російським солдатам". Це було звернення до армії, аж ніяк не до суспільства. Імовірно, Путін вважає, що його військо сумнівається в його можливостях протистояти західній зброї, яка є в України.

Що цікаво, на відео у Путіна дійсно дивна міміка та вимова деяких слів. Руки постійно були прикуті до столу, лише іноді посмикувався мізинець. Записаний ролик був у тому ж бункері, що й 24 лютого 2022 року.