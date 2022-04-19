Путіну потрібна ядерна зброя, коли він погрожує НАТО чи Заходу, – генерал США

Путін все більше покладатиметься на зброю масового ураження. Після того, як Україна стримає наступ Росії, загроза ядерного насилля, ймовірно, зросте.

Наша держава, звичайно, буде затиснутою посередині цих погроз. Однак насправді вони спрямовані проти Альянсу, США та Європи. Про це заявив американський бригадний генерал у відставці Кеннеді Кевін Раян.

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Путіну потрібна його ядерна зброя, коли він погрожує НАТО чи Заходу. Україна опинилася в центрі цієї загрози,

– сказав військовий.

За його словами, поразка російських сил на землі означатиме, що Путін все більше покладатиметься на ядерну зброю для погроз Заходу, щоб змусити його та інші сусідні країни робити все, чого хоче Росія.

"Тому після закінчення цієї активної війни, після того, як Україна стримає наступ Росії, загроза ядерного насилля, ймовірно, зросте", – додав Кеннеді Кевін Раян.

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