Путіну потрібно лише дві речі від Лукашенка, – російський журналіст розкрив плани Кремля

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче отримати офіційну згоду на дислокацію воєнних баз у Білорусі, а також ввести єдину валюту.

Російський журналіст, автор щотижневої колонки на сайті DW Костянтин фон Еггерт під час Під час Lviv Media Forum 2021, який відбувся 27 серпня, заявив, що кількість військових навчань між Збройними силами Білорусі та Росії становить небезпеку.

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Чого хоче Путін

Путіну потрібно дві речі від Лукашенка. Зокрема, офіційна згода на дислокацію воєнних баз та єдина валюта, щоб контролювати процес ззовні. Цей процес складний, але в Москві цього хотілося б, щоб розуміти, що фінансується. Білоруський режим живе за кошт Москви, ми це знаємо і давно,

– наголосив Костянтин фон Еггерт.

Журналіст-міжнародник Костянтин фон Еггерт / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Експерт зазначив, що "не знає чи вийде другий варіант, але перший Путін буде добиватися від Лукашенка. Адже для російського очільника це можливість давити на Україну з півночі.

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