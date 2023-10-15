У Кремлі шукають заміну Путіну: Newsweek дізнався імена можливих кандидатів

Те, що російський президент Владімір Путін має двійників, не раз повідомляли у мережі. Останнім часом вкотре активно почали ширитися чутки й про серйозну хворобу.

Видання стверджує, що стан здоров'я Путіна сильно погіршився й він нібито "помирає". Аби у Росії не запідозрили, що з лідером щось не так, на всі заходи відправляли підготовлених двійників російського президента.

До теми Путін ним задоволений: хто в оточенні глави Кремля має серйозний вплив

У Росії готують заміну Путіну?

Видання до прикладу наводить заголовки про "швидку смерть Путіна через різке погіршення стану здоров'я", які днями почали поширюватися у західних ЗМІ. Крім того, "Newsweek" також цитує телеграм-канал "General SVR", який 13 жовтня опублікував пост з історією про хворобу Путіна й заявою про те, що нібито родичам російського президента "треба вирішити багато справ".



Одна з останніх публікацій нібито про реальний стан здоров'я Путіна / Скриншот

Цій публікації передувало кілька історій про здоров'я російського президента й реальний стан речей в країні.

Є загальне розуміння, що деякий час можна було використовувати двійника президента після смерті або усунення від влади справжнього Володимира Путіна. Майже всі зацікавлені сторони готові згуртуватися навколо двійника, яким можна керувати; проблема лише в тому, хто буде контролювати двійника, а для цього потрібна взаємна довіра, якої просто немає,

– писав телеграм-канал.

Існує думка, що секретаря ради безпеки Росії Ніколая Патрушева готують на місце Путіна. Разом з тим, сам російський президент хоче, аби його на посаді змінив чинний прем'єр Міхаїл Мішустін.

Офіційно про стан здоров'я Путіна у Кремлі не повідомляють. У мережі звертають увагу на незграбні рухи російського президента, як він сидить і тримається за стіл, деякі стверджують, що Путін може мати хворобу Паркінсона чи навіть рак. Втім, офіційні особи Росії ніяк не реагують на подібні заяви.

Путін може бути старшим, ніж про це говорять дані з біографії

Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що російському президенту Владіміру Путіну 7 жовтня насправді виповнилося не 71 рік, а 73. Він наголошує, що його загальнодоступна біографія – добре відредагована.

У нього інша дитяча історія. Ті батьки, яких видають за офіційних батьків Путіна, насправді є прийомними. Якщо правда, то його справжня мама у віці 97 років нещодавно померла,

– наголосив Жирнов.