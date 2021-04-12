Путіну важче зараз з Зеленським, ніж було з Порошенком, – Піонтковський

Володимиру Путіну наразі складніше, ніж коли президентом України був Петро Порошенко. Адже протягом 2020 року змінилась свідомість українців і їхнє ставлення до Росії.

Таку думку висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. І додав, що перемога Володимира Зеленського була обумовлена втомою українців від війни.

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Путін зараз складніше, – Піонтковський

Політолог вважає, що позиція 60% українців – електорату Зеленського – стосовно війни на Донбасі змінилась.

Зараз Путіну складніше. Думаю, зсунулась свідомість тих 60%, хто вагалися,

– відзначив він.

Він також пригадав популярне твердження. що Україна – це не Росія. За його словами, Україна й справді є демократичною країною в тому сенсі, що влада повинна озиратися на настрої людей.

За його словами, вибори, на яких переміг Зеленський, були визначені не лише мільйонами Коломойського і телевізійними кампаніями. А тим, що українці справді втомилися від війни на Сході.

"Вони (українці – 24 канал) поставили питання: "Можливо, провина не тільки в Росії, а щось не так зробило наше керівництво?"", – розповів Андрій Піонтковський.

Публіцист зауважив, Путін за останні 2 роки зробив усе, щоб цей синдром втоми перетворився в готовність українців захищати країну від агресора і у впевненість у своїй правоті.

Росія завжди грала на честолюбстві українських вождів, – Піонтковський

Андрій Піонтковський назвав слабкі місця України, які могли б Путіну здійснити свої плани. Мовиться про розкол у патріотичному таборі.

"Це небезпечніша слабкість, ніж вплив ОПЗЖ, Медведчуків та інших. Росія завжди грала на честолюбстві українських вождів та їхніх внутрішніх конфліктах", – пояснив він.



Росія розташувала війська біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу