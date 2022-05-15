Путіну викликали швидку, але і без того видно, у якому він стані, – Арестович

У Офісі Президента розповіли, що мають дані про те, що Володимиру Путіну викликали швидку допомогу. Зле кремлівському диктатору стало посеред ночі.

Відповідну інформацію розповів радник глави Офісу Президента. Зокрема про це він розповів на 80 день війни, тобто 14 травня.

Зауважте Путін хворий на рак, – Буданов заявив, що в Росії готують держпереворот

Путіну викликали швидку допомогу

У нас є дані про те, що Путіну десь тиждень тому викликали швидку допомогу. Вночі. Щось з ним було зовсім погано,

– розповів Арестович.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що допомогу викликали безпосередньо до ліжка очільника Росії.

Проте Олексій Арестович уточнив, що навіть без цієї інформації можна глянути на Путіна, помітити, як він виглядає.

"Навіть не спеціалістам великим видно, як він на параді тягнув праву ногу, скручено тримав руку, сахався. Блідий, нещасний, змучений старий", – пояснив радник глави ОП.

Також пояснив, що противнику важливо дати стратегію виходу, щоб не було "щура", загнаного в кут.

Російському народу, армії, керівництву, олігархам, спецслужбам та іншим пояснили, що ключ до виходу – позбутись Путіна.

Коротко про хвороби Путіна

Через кілька днів після повномасштабного вторгнення ЗМІ написали, що Володимир Путін страждає на стероїдну лють. Її могли викликати препарати для лікування раку, хвороби Паркінсона або деменції.

Зокрема відомо, що 9 травня глава Кремля виглядав кволо і сидів, кинувши плед на коліна.

13 травня ЗМІ написали, що олігарх, який наближений до Кремля розповів, що нібито Путін серйозно хворий на рак крові. За його словами, диктатор збожеволів від свого вторгнення в Україну.

Того ж таки дня глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Путін таки хворий на рак. Буданов додав: "Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак".

Ба більше, перемога України призведе до зміни політичного керівництва Росії, адже процеси вже запущені.

Дивіться також – "Путін хворий на рак": Буданов прогнозує держпереворот на Росії: відео