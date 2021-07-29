Путіну загрожує довічне ув'язнення
Джерело:фейсбук Слави Рабиновича
Поточні події коментувати більше не має сенсу – крім, звичайно, перерахування кримінальних статей для Путіна і його ОЗУ (включаючи, звичайно, статтю 278). Щоденний російський новинний потік – це пекло, але це нічого, крім як кримінальні злочини за чинним КК РФ. Далі читайте російською.
Некоторые из статей тянут, для Путина и ключевых членов его ОПГ, на 20 лет, или даже на пожизненное. Смотрите сами.
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Уголовный кодекс Российской Федерации:
Раздел X. Преступления против государственной власти
Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, – наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью ("привет" от расстрелянного Бориса Немцова и от отравленного (но чудом выжившего) Алексея Навального, среди многих прочих).
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Владимир Путин – незаконный президент еще с 2012 года. Он просто самозванец, насильственно захвативший и насильственно удерживающий власть государственный преступник. И вот почему.
Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации":"...Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 её раздела второго «Заключительные и переходные положения», не допускает...".
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"Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, является общеобязательным, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами".
А вот и весь список уголовных статей, согласно действующему УК РФ, для квалификации преступлений Владимира Путина и членов его ОПГ (по порядку нумерации статей):
- Статья 105. Убийство (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)
- Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)
- Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём (до 2 лет лишения свободы)
- Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (до 2 лет лишения свободы)
- Статья 205. Терроризм (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы)
- Статья 278. Насильственное удержание власти (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (до 5 лет лишения свободы)
- Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)
- Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)
- Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)
- Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)
- Статья 302. Принуждение к даче показаний (до 8 лет лишения свободы)
- Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)
- Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)
- Статья 306. Заведомо ложный донос (до 6 лет лишения свободы)
- Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)
- Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (до 5 лет лишения свободы)
- Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (до 5 лет лишения свободы)
- Статья 357. Геноцид (до 20 лет лишения свободы)
- Статья 359. Наемничество (до 15 лет лишения свободы).
Сколько лет наберется для Путина по совокупности? И сколько для его подельников?