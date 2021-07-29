Путіну загрожує довічне ув'язнення

Поточні події коментувати більше не має сенсу – крім, звичайно, перерахування кримінальних статей для Путіна і його ОЗУ (включаючи, звичайно, статтю 278). Щоденний російський новинний потік – це пекло, але це нічого, крім як кримінальні злочини за чинним КК РФ. Далі читайте російською.

Некоторые из статей тянут, для Путина и ключевых членов его ОПГ, на 20 лет, или даже на пожизненное. Смотрите сами.

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Уголовный кодекс Российской Федерации:

Раздел X. Преступления против государственной власти

Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, – наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью ("привет" от расстрелянного Бориса Немцова и от отравленного (но чудом выжившего) Алексея Навального, среди многих прочих).

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Владимир Путин – незаконный президент еще с 2012 года. Он просто самозванец, насильственно захвативший и насильственно удерживающий власть государственный преступник. И вот почему.

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации":

"...Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 её раздела второго «Заключительные и переходные положения», не допускает...".

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"Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, является общеобязательным, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами".

А вот и весь список уголовных статей, согласно действующему УК РФ, для квалификации преступлений Владимира Путина и членов его ОПГ (по порядку нумерации статей):

Статья 105. Убийство (до 20 лет лишения свободы)

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём (до 2 лет лишения свободы)

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (до 2 лет лишения свободы)

Статья 205. Терроризм (до 20 лет лишения свободы)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы)

Статья 278. Насильственное удержание власти (до 20 лет лишения свободы)

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (до 5 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 302. Принуждение к даче показаний (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 306. Заведомо ложный донос (до 6 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (до 5 лет лишения свободы)

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (до 20 лет лишения свободы)

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (до 5 лет лишения свободы)

Статья 357. Геноцид (до 20 лет лишения свободы)

Статья 359. Наемничество (до 15 лет лишения свободы).

Сколько лет наберется для Путина по совокупности? И сколько для его подельников?