"Путіну завжди вірила": Клімкін розповів, як Меркель не хотіла визнавати агресію Росії

Ще влітку 2014 року Ангела Меркель відмовлялась вірити в те, що на Донбасі – російські військові. На той час канцлерка покладалась на слова Володимира Путіна.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін. Меркель прибула до Києва 23 серпня 2014 року.

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Меркель вірила Путіну, що росіян на Донбасі нема

Меркель каже: "А мені Путін каже, що росіян тут немає. Всі ті, хто якось там пробралися невідомим шляхом, щось протягнули. А Путін, я йому завжди вірила, тепер не знаю, чи вірити..." Після переговорів я "схопив" двох ключових її радників, кажу їм, ви що, довбанулися, не бачите?

– сказав Клімкін.

У відповідь на це радники канцлерки зауважили, що теж пробують донести до Меркель факти. Також, наголосив Клімкін, західні дипломати просили його "тягнути час".

Меркель та Саркозі були проти ПДЧ для України

Раніше третій президент Віктор Ющенко зауважив, що Україна могла отримати План дій щодо членства в НАТО ще у 2008 році. Проте цьому на заваді стала саме позиції президента Франції Ніколя Саркозі та саме канцлерки Ангели Меркель.

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Головним аргументом політикині стало те, що лише третина українців підтримують вступ до Альянсу. Ющенко впевнений, що, якби Україна отримала ПДЧ, то Росія не напала б на Грузію у 2008 році.