За рік – 8 кілометрів: ветеран війни з Британії пояснив, як Покровськ заважає планам Путіна

Росії вкрай важливо взяти під свій контроль Покровськ, хоч там й не залишилось жодного вцілілого помешкання. Кремль витрачає шалені фінансові та людські ресурси, щоб досягти мети, але вже довгий час нічого не вдається. Це суперечить словам Володимира Путіна, що негативно впливає на його владу.

Колишній британський солдат, український морський піхотинець, захисник Маріуполя Шон Піннер розповів 24 Каналу, що побував у Покровську рік тому. Росіяни тоді були за вісім кілометрів від міста. Це означає, що за рік вони подолали дуже малу відстань.

Чому Росія так тисне на Покровськ?

Шон Піннер наголосив, що росіяни розпочали наступ на Покровськ ще у липні 2024 року і хотіли взяти його до листопада. Однак у 2025 році місто досі під контролем України.

Яка ситуація біля Покровська: карта

Коли я там був, усі казали, що місто не встоїть. Через рік воно все ще наше. Це відвертає увагу значної кількості російських військ. Путін заявив, що Покровськ оточений, все закінчилося, але ми його зачищаємо, а вони все ще його не взяли,

– сказав він.

За словами колишній британський солдат, люди хочуть оборонятися, бо знають, якщо Покровськ впаде і вони відступлять, то Росія почне тиснути на інше місто. Якщо ж операція успішна і забирає більше життів росіян, ніж українців, то її слід продовжувати якнайдовше. Головне, щоб були виконані завдання, а про це знає лише військове командування України.

Що зробить Росія, якщо захопить Покровськ?

Росія вщент зруйнувала Покровськ – тепер це лише позиція на мапі. Якщо росіяни візьмуть місто, то, на думку Шона Піннера, знову відбудують залізницю, але малоймовірно, що це не змінить хід війни.

Це не буде остаточним крахом, бо є другі, треті, четверті лінії оборони. Якщо Росія візьме Покровськ, їй доведеться повторити все знову. Росіяни вже втратили мільйон солдатів. Чи є у Путіна достатньо можливостей, щоб втратити ще стільки ж? Я не знаю, але всі мають свою межу,

– зазначив він.

Зараз Путін використовує Трампа, щоб через мирну угоду отримати українські землі, які він не може взяти військовим шляхом, адже у нього немає на це економічних можливостей.

Як триває наступ Росії на Покровськ?