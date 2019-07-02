Путіну встановили надгробок під Києвом: цікаве фото

В Яготині на Київщині з'явився надгробок президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Встановили пам'ятник місцеві жителі.

Світлину надгробку очільнику Кремля опублікував користувач соцмереж Олександр Харченко.

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Активісти залишили на так званій надгробній плиті напис українською мовою "володимиру володимировичу від щасливих Українців". Ім'я Путіна спеціально написане з маленької букви, а от слово "українці" – з великої.

Також на пам'ятнику розмістили портрет російського президента, але не додали його "роки життя".

Відомо, що замовили гранітний пам'ятник місцеві жителі. Вони вирішили встановити його в людному місці.

Раніше схожі акції щодо "поховання" російського президента Володимира Путіна проходили у Росіїї. Так, надгробки главі Кремля встановлювали у Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі, Воронежі і Набережних Челнах.



Надгробки Путіну у Росії / колаж 24 каналу