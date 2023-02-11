У розвідці Британії припустили, чому ПВК "Вагнера" призупиняє вербування в'язнів

ПВК "Вагнера" активно використовували для наступу на Бахмут. У боях за місто-фортецю знищили тисячі найманців. І тут Пригожин заявив, що поки не набиратиме до війська зеків.

Тож у розвідці Великої Британії припустили, що могло стати причиною такого рішення. Адже заява 9 лютого про припинення вербування ув'язнених до ПВК "Вагнера" явно має мати якусь вагому причину.

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Правду не приховати

Розвідка посилається на дані Федеральної служби виконання покарань у Росії. Вони свідчать про те, що з грудня 2022 року знизилися темпи набору ув'язнених до війська Пригожина. І на це є вагомі причини.

У відомстві припускають, що, ймовірно, зеки почали отримувати відомості про реалії на війні. І, ясна річ, це мало кому сподобається. Адже більшість ув'язнених ставали частиною ПВК "Вагнера", щоб трохи побігати з автоматами й отримати амністію. По факту ж остання їм світить, але посмертно.

Утім, це лише один з факторів. Ключовим, вважають у розвідці, залишається пряме суперництво між російським міноборони та ПВК "Вагнера". Та й найманці можуть вже нікому не бути потрібними. Адже ворог, ймовірно, вже розгорнув більшість резервістів, яких зміг призвати у рамках так званої "часткової мобілізації".

Наразі військово-політичне керівництво Росії може постати перед складним вибором:

продовжувати виснажувати свої сили;

згортати задачі;

провести нову форму мобілізації.

Якщо враховувати шалені втрати ворога, то новий набір до війська Росії може знадобитися. Водночас слід пам'ятати, що він відбувається перманентно. Просто окупанти не роблять його масовим, а також мінімізують інформацію, яка могла б свідчити, що окупанти гребуть людей на фронт. А поки пригадаймо втрати.

Скоро буде 140 тисяч знищених