У розвідці Британії припустили, чому ПВК "Вагнера" призупиняє вербування в'язнів
Джерело:Міноборони Великої Британії
ПВК "Вагнера" активно використовували для наступу на Бахмут. У боях за місто-фортецю знищили тисячі найманців. І тут Пригожин заявив, що поки не набиратиме до війська зеків.
Тож у розвідці Великої Британії припустили, що могло стати причиною такого рішення. Адже заява 9 лютого про припинення вербування ув'язнених до ПВК "Вагнера" явно має мати якусь вагому причину.
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Правду не приховати
Розвідка посилається на дані Федеральної служби виконання покарань у Росії. Вони свідчать про те, що з грудня 2022 року знизилися темпи набору ув'язнених до війська Пригожина. І на це є вагомі причини.
У відомстві припускають, що, ймовірно, зеки почали отримувати відомості про реалії на війні. І, ясна річ, це мало кому сподобається. Адже більшість ув'язнених ставали частиною ПВК "Вагнера", щоб трохи побігати з автоматами й отримати амністію. По факту ж остання їм світить, але посмертно.
Утім, це лише один з факторів. Ключовим, вважають у розвідці, залишається пряме суперництво між російським міноборони та ПВК "Вагнера". Та й найманці можуть вже нікому не бути потрібними. Адже ворог, ймовірно, вже розгорнув більшість резервістів, яких зміг призвати у рамках так званої "часткової мобілізації".
Наразі військово-політичне керівництво Росії може постати перед складним вибором:
- продовжувати виснажувати свої сили;
- згортати задачі;
- провести нову форму мобілізації.
Якщо враховувати шалені втрати ворога, то новий набір до війська Росії може знадобитися. Водночас слід пам'ятати, що він відбувається перманентно. Просто окупанти не роблять його масовим, а також мінімізують інформацію, яка могла б свідчити, що окупанти гребуть людей на фронт. А поки пригадаймо втрати.
Скоро буде 140 тисяч знищених
- Станом на ранок 11 лютого наші захисники та захисниці ліквідували 136 880 російських загарбників. Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 1 140 бійців "другої армії світу".
- Також на брухт уже перетворили тисячі ворожих машин. У загарбників вже немає 3 267 танків, 6 474 бойових броньованих машин, 2 270 артилерійських систем, 463 РСЗВ, а також 234 засобів ППО.
- Крім того, на балансі ворожого війська на 295 літаків, 286 гелікоптерів, 1 997 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 857 крилатих ракет, 18 суден, 5 134 автомобілів і автоцистерн та 214 одиниць спецтехніки менше.