Вже 11 колона вагнерівців приїхала в Білорусь: вперше з бронеавтомобілями "Щука"
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Кількість найманців з ПВК "Вагнера" продовжує зростати на території Білорусі. Бойовики почали брати з собою техніку, якої раніше у їхніх колонах не фіксувалося.
Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" 23 липня повідомляв про прибуття 10-ї колони найманців Євгенія Пригожина до Білорусі. 25 липня стало відомо, що таких колон вже 11.
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Яку техніку перекинули вагнерівці
Найманці з ПВК "Вагнера" взяли з собою до Білорусі бронеавтомобілі “Щука” (“Чекан”). Вони є відмінними транспортними засобами бойовиків Пригожина. Зазначається, що раніше цих машин у тих колонах, що прямували до РБ, не було.
Очевидці нарахували у складі 11-тій колони не менше 29 одиниць техніки:
- 1 УАЗ Патріот;
- 1 позашляховик;
- 2 УРАЛ-4320 (тент);
- 2 КамАЗ (тент, з літерами Z на капоті);
- 6 сідельних тягачів (на напівпричепах — 6 екскаваторів та 1 ГАЗель);
- 6 бронеавтомобілів “Щука” (один з них – з причепом);
- 11 сідельних автопоїздів (фур).
Як пише моніторинговий телеграм-канал, 11-та колона може рухатись двома маршрутами. Перший: російсько-білоруський кордон – траса Р43 (через Чериков, Довськ та Бобруйск) – траса М5 – польовий табір у селі Мета. Другий: кордон Росії та Білорусі – траса Р43 (через Кричев та Чериков) – траса Р122 (через Чауси та Могильов) траси М8 та Р93 (Могильов – Бобруйск) – траса М5 – польовий табір у селі Мета.
Лукашенко пригрозив Польщі наступом вагнерівців
- Нещодавно Олександр Лукашенко зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час перемовин самопроголошений президент Білорусі заявив, що найманці Пригожина, які нині перебувають у його країні, нібито хочуть дійти до Варшави.
- Згодом представник ГУР Андрій Юсов прокоментував слова Лукашенка. Він поставив під сумнів загрозу для Польщі з боку вагнерівців. За його словами, польська армія легко б розібралася з російськими найманцями, а напад на країну НАТО був би для них самогубством.
- Схожу думку висловив Олег Жданов. Він вважає, що похід бойовиків ПВК "Вагнера" на Польщу закінчився б швидше за так званий "марш справедливості" їхнього ватажка Пригожина. Також військовий експерт припустив, що на зустрічі з Лукашенком був не Путін, а його двійник.