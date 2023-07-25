Вже 11 колона вагнерівців приїхала в Білорусь: вперше з бронеавтомобілями "Щука"

Кількість найманців з ПВК "Вагнера" продовжує зростати на території Білорусі. Бойовики почали брати з собою техніку, якої раніше у їхніх колонах не фіксувалося.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" 23 липня повідомляв про прибуття 10-ї колони найманців Євгенія Пригожина до Білорусі. 25 липня стало відомо, що таких колон вже 11.

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Яку техніку перекинули вагнерівці

Найманці з ПВК "Вагнера" взяли з собою до Білорусі бронеавтомобілі “Щука” (“Чекан”). Вони є відмінними транспортними засобами бойовиків Пригожина. Зазначається, що раніше цих машин у тих колонах, що прямували до РБ, не було.

Очевидці нарахували у складі 11-тій колони не менше 29 одиниць техніки:

1 УАЗ Патріот;

1 позашляховик;

2 УРАЛ-4320 (тент);

2 КамАЗ (тент, з літерами Z на капоті);

6 сідельних тягачів (на напівпричепах — 6 екскаваторів та 1 ГАЗель);

6 бронеавтомобілів “Щука” (один з них – з причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур).

Як пише моніторинговий телеграм-канал, 11-та колона може рухатись двома маршрутами. Перший: російсько-білоруський кордон – траса Р43 (через Чериков, Довськ та Бобруйск) – траса М5 – польовий табір у селі Мета. Другий: кордон Росії та Білорусі – траса Р43 (через Кричев та Чериков) – траса Р122 (через Чауси та Могильов) траси М8 та Р93 (Могильов – Бобруйск) – траса М5 – польовий табір у селі Мета.

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