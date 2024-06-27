Імовірно, вибрали іншу країну: ПВК "Вагнера" вивозять свої речі з Білорусі

ПВК "Вагнера" останнім часом почали вивозити свої речі з Білорусі. Зазначається, що літаки прямують у Малі.

Саме у цій країні залишки найманців "Вагнера" – інша частина ж лишилася саме у Білорусі. Подібні перевезення фіксувалися й раніше.

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ПВК "Вагнера" вивозить свої речі з Білорусі

Білоруські журналісти встановили, що з регулярністю раз на місяць вантажна авіакомпанія Rada Airlines здійснює польоти літаком Іл-62 (реєстр. номер EW-505TR) до столиці Малі – Бамако. За останні 30 днів відбулося вже 2 вильоти "Вагнера" з Білорусі:

26.05.2024 – рейс RDA2611 (Орша – Каїр – Бамако)

27.05.2024 – зворотний рейс RDA2612 (Бамако – Гарда-Орша)

25.06.2024 – рейс RDA2611 (Орша – Каїр – Бамако)

26.06.2024 – зворотний рейс RDA2612 (Бамако – Гарда-Орша)

У жовтні – листопаді 2023 року вже було зафіксовано можливе перевезення речей найманців з табору в селі Мета через Бобруйський військовий аеродром туди ж – у Бамако (столиця Малі). Тоді цим займалася російська авіакомпанія "АбаканЕйр".

Журналісти припускають, що цього разу ПВК "Вагнера" використали для перевезення білоруську компанію, оскільки відстань від аеродрому "Орша" до села Мета становить 200 кілометрів по шосе. Саме цей аеродром є базовим для Rada Airlines.

Нагадаємо, в ISW розповідали, що станом на лютий 2024 року у Білорусі перебувало менше тисячі найманців "Вагнера". Раніше це число сягало 8 тисяч. Зазначалося, що їх використовують як інструкторів – тобто вони навчали білоруських військових та працівників силових структур.