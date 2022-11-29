У Росії закінчилися: ПВК "Вагнера" почала вербувати зеків з Африки, – ЗМІ
Джерело:The Daily Best
Схоже, що у величезній Росії вже не лишилося підходящих зеків для війни. Поповнення для ПВК "Вагнер" вирішили шукати за тисячі кілометрів – у Центральноафриканській республіці.
ПВК "Вагнера" поповнилася новими злочинцями
ЗМІ заявили, що на початку жовтня вагнерівці ходили по в'язницях та звільняли зеків. У своє місцеве угруповання вони набрали вбивць, мародерів та ґвалтівників. Далі цих злочинців нібито планують відправити на Донбас.
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Вони (вагнерівці – 24 канал) сказали, що їм потрібна термінова робоча сила в Малі та Україні. Я думаю, що понад 20 осіб, яких ми утримували за дуже серйозні злочини, були звільнені,
– сказав офіцер, який працює в армії ЦАР.
Інший офіцер розповів, що вагнерівці звільнили повстанців, яких затримали за напад і вбивство солдатів ЦАР під час штурму військового табору в місті Бакума у квітні. Російські бойовики сказали, що звільнені повстанці працюватимуть на ПВК за кордоном.
Серед звільнених злочинців були ті, яких звинуватили у зґвалтуванні та вбивстві мирних мешканців села Боколобо. Декому з них вагнерівці пропонували гроші за долучення до їхньої ПВК, то ж злочинці охоче погоджуються на таку пропозицію.
Пригожин міг вербувати зеків і в Білорусі
Зараз вагнерівці на війні виконують функцію так званих "каральних загонів". Вони карають та вбивають "мобіків", які відмовляються йти у бій "гарматним м'ясом". Однак "кухар" Путіна та власник ПВК Євгеній Пригожин шукає поповнення для своєї армії.
Нещодавно він приїжджав на "інспекцію" у військові частини Білорусі. Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Пригожин насправді займався вербуванням військових та зеків з Білорусі у ПВК "Вагнера". Після кількох місяців війни в Україні чисельність професійних вагнерівців стрімко зменшилася, то ж тепер у ПВК набирають різний "зброд".
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