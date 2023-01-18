"Обіцяють 5 тисяч доларів": ПВК "Вагнер" вербує бойовиків у Сербії

Українська розвідка повідомила про внутрішнє протистояння російських збройних сил і "вагнерівців". Євгєній Пригожин навіть вербує найманців у країнах колишньої Югославії.

Про це 24 Каналу розповіла експертка-балканістка Марія Гелетей. Росія вербує жителів колишньої Югославії, які мають військовий досвід.

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З’явилася інформація, що в Сербії ПВК "Вагнер" намагається вербувати людей.

За словами експертки, ПВК "Вагнер" давно вербує не лише сербів, ймовірно, й інших представників колишньої Югославії.

До того ж місцевим обіцяють гарну оплату – близько 5000 доларів за війну в Україні, повідомила Гелетей. Деякі військові погоджуються на це, адже не змогли знайти себе у житті, і війна є для них єдиною можливістю заробляти і продовжувати жити звичним життям.

Хто та чому підтримує Росію

За словами експертки, на Балканах все ще спостерігається досить позитивне ставлення до Росії. Представники колишньої Югославії досить приязно ставляться до Росії, зважаючи на історичний досвід, коли вона їх підтримувала.

Коли Сербія вела війну з республіками колишньої Югославії, Росія підтримувала її. Звичайно, вони люблять Росію і готові йти воювати,

– додала спікерка.

Опитування в Сербії свідчать, що багато громадян підтримують Путіна в цій війні, бо Росія великий друг Сербії, зауважила Гелетей.

"Навіть в таких країнах, як Хорватія, що досить позитивно налаштовані до України, все одно знаходяться ті представники, які будуть хвалити Росію, любити Росію і, напевно, підтримувати Росію", – повідомила Гелетей.

Сербів вербують до ПВК "Вагнер": дивитись відео