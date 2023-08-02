Навчають не лише армію Лукашенка: чим займаються вагнерівці у Білорусі

У Білорусі бійці формування "Вагнер" виконують функцію особистої поліції Алєксандра Лукашенка. Також вони беруть участь у дестабілізації ситуації на білорусько-польському кордоні з метою створення гуманітарної кризи у регіоні.

Про це 24 Каналу повідомив генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк. Раніше Росія та Білорусь вже намагались створити гуманітарну кризу на кордоні з Європейським союзом: щодня нелегально переправляли до 40-50 мігрантів із Сирії та інших країн на територію Польщі.

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"Якщо раніше цих нелегалів супроводжували силовики, нині це завдання виконує "Вагнер". Ба більше, терористи ще й проводять навчання і тренування цих мігрантів з метою підготувати їх до нападів та вбивства прикордонників європейських держав, зокрема Польщі та країн Балтії", – мовив генерал-лейтенант.

У відповідь НАТО заявило, що у Польщі додатково розгортають мінно-саперний батальйон на прилеглих територіях, щоб дистанційно мінувати територію. Також, Польща разом з країнами Балтії готові закрити кордон з Білоруссю, якщо відповідні сценарії дестабілізації ситуації будуть підтверджені.

Лукашенко найбільше боїться власного народу

Нині у Білорусі перебувають 6400 бійців ПВК "Вагнер". Вони виконують роль особистої поліції Лукашенка, аби гарантувати йому безпеку від власного народу, якого диктатор справді боїться.

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"Білоруси протягом минулих президентських виборів виходили на масові акції протесту – не за власні демократичні свободи, і не проти Росії, вони виступав проти самого Лукашенка, який 25 років знаходиться при владі й обрид їм", – пояснив Кондратюк.

Самопроголошений президент республіки не довіряє власній армії, тож, на випадок, якщо доведеться розганяти такі протести знову, цю роль виконуватимуть вагнерівці.

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