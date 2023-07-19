Лукашенко підкладає під себе "бомбу", – білоруський журналіст про ситуацію з вагнерівцями

У Білорусі помітили шосту колону вагнерівців. У ній було до 120 автомобілей. Та що планує робити з найманцями білоруський диктатор – складно спрогнозувати.

Про це 24 Каналу заявив кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Він зауважив, що офіційно повідомлялося, що найманців будуть використовувати як інструкторів. Усе, щоби вони тренували білоруську армію.

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"Що це нібито "цінний" контингент, який пройшов багато бойових дій. Такого досвіду білоруські солдати не мають, але це не виглядає дуже серйозним", – сказав Калиновський.

"Бомба" для Лукашенка

У Білорусі на території наметового табору в селі Целі Могильовській області вже нібито 2,5 тисячі найманців. Однак стільки інструкторів точно не потрібно. Ймовірно, вагнерівці самі не готові брати участь у таких навчаннях. Тим паче невідомо, на яких умовах. До того ж не видно, аби бійці ПВК "Вагнера" везли якусь важку техніку.

Що вони далі будуть робити, як ними розпорядиться Лукашенко – це дуже-дуже велике питання й велика проблема для Білорусі. Можливо, він підкладає під себе "бомбу". Можливо, він щось інше має на думці,

– зазначив кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода".

Нині плани самопроголошеного президента Білорусі остаточно невідомі. Фактично Алєксандр Лукашенко нині показує, що він "врегулював конфлікт" і те, що обіцяв вагнерівцям, – виконав. Зокрема, до країни нібито прилітає глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. Принаймні, його літак.

Мовляв, і ситуація в Росії нібито врегульована, зокрема, завдяки безпеці Білорусі. Однак, це, звичайно, викликає занепокоєння і серед місцевих, і загалом в країні.

"Такі люди (вагнерівці – 24 Канал) тут точно не потрібні. І в сусідів Білорусі – в Литви, Польщі, України. Очевидно, це не просто табір відпочинку", – наголосив Валерій Калиновський.

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