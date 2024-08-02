Кінець ПВК "Вагнера": чому для найманців не залишилося жодних перспектив

Туареги організували чудову засідку на російських найманців ПВК "Вагнера", чим показали, що нічого особливого у них немає. Розвінчанням ореолу певної особливості та ексклюзивності цього угруповання зайнялася у 2022 році Україна, коли вагнерівці були знекровлені, а їхнього керівника, після стрімкого медійного зльоту, довели до істерики, що призвела до відомого результату.

Як туареги принизили вагнерівців

Однак у різанині серед барханів Малі є цікавий момент, крім самого факту винищення колони вагнерівців з великою кількістю загиблих та полонених росіян.

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Після істеричного кидка Пригожина на Москву, ПВК "Вагнера" почала втрачати свій вплив в Африці. Її поступово видавлювали з різних майданчиків впливу, а найяскравішим прикладом стала повна заміна вагнерівців у Буркіна-Фасо на "Африканський корпус". Щоправда, темпи поширення впливу "Африканського корпусу" трохи пригальмували, оскільки частина їх підрозділів взяли участь у травневому перформансі міноборони Росії.

Своєю чергою, варто зазначити, що Малі – це остання ділянка, де ПВК "Вагнера" зберігала контроль та отримувала прибуток, насамперед від золотовидобування. Важливість Малі для вагнерівців наголошується на тому, що в цій країні був присутній Антон Єлізаров "Лотос", фактично керівник групи. Але не допомогло…

Тепер заміну ПВК "Вагнера" на "Африканський корпус" готують за тим самим принципом і сценарієм, що й у Сирії.

Теперішній розгром колони може цей процес лише прискорити, з урахуванням не лише ослаблення ПВК "Вагнера", а й показового приниження групи туарегами.

Для вагнерівців не залишилося жодних перспектив

Що називається, немає лиха, без добра. ПВК "Вагнера" – це вже відпрацьований матеріал. Про Африку вони можуть забути та не мріяти. А ось відправлення "Африканського корпусу" та повна заміна ними африканських ділянок контролю ПВК "Вагнера" – розвантажить хоча б один напрямок на півночі Харківщини. Своєю чергою, туареги показали високий клас з нейтралізації російських найманців. Я більш ніж впевнений, що вони повторять це і з "Африканським корпусом", і не раз.

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Що ж до ПВК "Вагнера", недобитого в Африці та видавленого звідусіль, то найманцям групи слід розуміти, що після повернення до Росії їх там чекає аж ніяк не весела перспектива. Керівництво буде пущене під ніж, як у переносному, так і в прямому значенні. А ось рядовий склад – просто кинуть на війну в Україну.

Після ліквідації тріо Пригожин – Чекалов – Уткін, ПВК "Вагнера" мала останній шанс на виживання. Цей шанс був у руках амеби Антона Єлізарова "Лотоса". Але амеба вирішила сховатись якомога далі від Росії – в Малі. Не допомогло. Розгром від туарегів матиме наслідки для ПВК "Вагнера" набагато критичніші, ніж просто десятки відео з десятками трупів і згорілими кістяками ББМ. Це остаточний аргумент для повного виведення групи з Африки, після чого вона буде остаточно зачищена в тій чи іншій формі.

Тому "м'ясорубка" в Малі – це дещо значно більше, ніж може здатися з першого погляду.