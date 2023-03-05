Знайшов заміну зекам: в ISW розповіли, де зараз Пригожин намагається вербувати нових вагнерівців

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Чи не найбільше ліквідованих зараз серед ПВК "Вагнера". І Пригожин уже придумав, ким можна замінити зеків у своєму війську.

ПВК "Вагнера" тепер наповнюватиметься не російськими в'язнями. У Пригожина назрів черговий план, з допомогою якого можна поповнювати своє військо.

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Замість зеків – спортсмени

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, з 2 по 4 березня ПВК "Вагнера" відкрила щонайменше три рекрутингові центри. Вони працюють на базі російських спортивних клубів. Укладачі звіту не виключають, що таким чином Пригожин намагається замінити завербованих зеків.

Відомо, що нові рекрутингові центри "Вагнера" базуються на спортивних комплексах:

"Динамо" у Самарі;

Антарес" у Ростові;

будівлі Федерації боксу Росії у Тюмені.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі також відкрився молодіжний клуб "Вагнерьонок".

Таким чином Пригожин може спробувати відновити активне вербування до свого приватного війська. Адже він втратив доступ до ув'язнених. Так, 3 березня він натякнув на те, що російські урядовці заборонили йому мати справу з зеками. Нагадаємо, що раніше міноборони країни-агресорки саботувало постачання боєприпасів ПВК "Вагнера".

Цікаво, що про припинення вербування до ПВК "Вагнера" зеків Пригожин розповідав ще 9 лютого. Але тоді він не нарікав, що причиною цього стала заборона від міноборони.

Оскільки ми починали зі згадки про втрати ворога, то варто ознайомитися зі свіжими. За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити майже 1000 окупантів.

Уже понад 153 тисячі "пакетів"