Незрозуміла ситуація з "Вагнерами" у Росії та Білорусі: ISW про набір та польові табори

Здавалося б, провальний збройний заколот Пригожина мав би поставити хрест на існуванні ПВК "Вагнера". Але аналітики спостерігають дивну активність, адже досі відбувається вербування.

На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. У свіжому звіті зазначають, що до ПВК "Вагнера" все ще активно вербують найманців у Росії.

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Рекрутингові центри працюють

Правда, достеменно незрозуміло, куди вербують найманців. Чи підписують вони контракти з ПВК "Вагнера", чи з міноборони Росії. Цікаво, що кілька рекрутерів зазначили, що бійців таки набирають до війська Пригожина, а не під крило оборонного відомства Кремля.

Причому ще один рекрутер озвучив роль Білорусі. За його словами, країна є можливим пунктом призначення для новобранців. Натомість інші рекрутери кажуть, що бійців, "як зазвичай, відправляють до Молькіно, тренувального центру "Вагнера" у Краснодарському краї".

В Інституті зауважили, що у Росії військові чиновники не гребують використовувати примус. Раніше спостерігалося, що бійці записуються до ПВК "Вагнера", а потім дізнаються, що стали частиною солдатів міноборони.

З іншого боку така плутанина може бути пов'язана з іншою причиною. Існує ймовірність, що російські чиновники ще не скоординували свої наміри щодо ПВК з понад 42 рекрутинговими центрами по всій країні.

У Білорусі будуть три великі польові табори

Наявні дані свідчать про те, що ПВК "Вагнера" матиме три великі польові табори у Білорусі. Один з них – раніше помічений – в Осиповичах, що у Мигильовській області. Що стосується двох інших, то їхні місця ще не визначені. Існує припущення, що вони розкинуться на заході країни та будуть близькими до Польщі.

Вони можуть бути розташовані неподалік загальновійськових полігонів:

Гожський, що у Гродненській області,

Брестський, що поблизу Бреста;

або Обуз-Лесновського, що неподалік Барановичів.

За даними білоруського джерела, 29 червня стало відомо про завершення будівництва табору в Осиповичах. І що невдовзі найманці Пригожина прибудуть туди. В Інституті посилаються на супутникові знімки 30 червня. Вони демонструють наявність там щонайменше 303 наметів, в кожному з яких може бути від 20 до 50 бійців. Водночас не фіксують присутність важкої техніки у цьому таборі.

Укладачі звіту також зауважили, що присутність найманців у Білорусі може допомогти оцінити кількість бійців, які перейшли до міноборони. Ми зробили приблизний підрахунок з огляду на наметове містечко поблизу Осиповичів. Воно може прийняти від 6 060 до 15 150 вагнерівців. Зауважимо, що на початку заколоту Пригожин говорив про 25 тисяч наявних бійців.