Історія ПВК "Вагнера" закрита, – генерал Сирський

Історія ПВК "Вагнера" після невдалої спроби заколоту у Росії – закрита. Для України було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій державі-агресорці.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" ніяк не вплинуть на бойові дії.

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ПВК "Вагнера" – все

Як розповів Сирський, зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту вагнерівців у Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ події в країні-агресорці не вплинули на ситуацію на полі бою.

Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія "Вагнера" закрита,

– наголосив Сирський.

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