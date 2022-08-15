Є дві категорії, – Костенко розповів, хто нині воює в складі російських ПВК

У війні росії проти України беруть участь найманці з так званої ПВК "Вагнера". Загалом є дві категорії цих солдатів, які використовуються для різних завдань.

Про це 24 каналу повідомив військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко. Він зауважив, що раніше російські приватні військові компанії були більш професійними.

Зверніть увагу Найперше потрібно добре окопатися в захисті, а вже тоді перехоплювати ініціативу, – Костенко

"У ПВК "Вагнера" є дві категорії"

Костенко розповів, що, ті вагнерівці, які перебувають на окупованій території України і брали участь у бойових діях, належать до двох категорій.

Перші – це ті, що є більш професійні, яких ми, скажімо так, не добили. Вони використовуються російською федерацією для виконання більш-менш серйозних військових операцій,

– сказав військовий ЗСУ.

Є також і ті, зазначив він, які хочуть заробити й використовуються там, де російська армія або боїться, або не хоче. Вони менш професійні, і їх не шкода, тобто так зване "м'ясо".

Тому ці дві категорії зараз є в ПВК "Вагнера" або ПВК "Ліга". У них там є кілька ПВК, просто їх усіх називають вагнерівцями, більш відома така назва,

– пояснив він.

Військовий зауважив, що раніше вагнерівці були більш професійними. У ПВК "Вагнера" йшли заробляти гроші люди, які мали серйозні військові спеціальності або за своїм морально-психологічним складом туди підходили.

Костенко розповів про дві категорії вагнерівців: дивіться відео

Чому не всі професійні

Костенко зазначив, що ці категорії вагнерівців використовуються для різних завдань. Наприклад, у Сирії були малі конфлікти, де вони могли невеликими силами виконувати якісь завдання. На війні в Україні, побачивши, що так просто нашу країну не захопити, їм стала потрібна відразу масовість.

Не потрібні були якісь одиничні військові операції, адже вони не сильно впливають на хід війни. І перед ними поставили інші завдання,

– сказав військовий.

Тому в ПВК "Вагнера", додав Костенко, почали набирати більше людей різних за фахом для того, щоб створити просто масовість. А там, де масовість, часто падає якість.

Вагнерівці на війні в Україні: що відомо

російський бізнесмен та близький до оточення путіна євгєній пригожин особисто вербує найманців для терористичного формування ПВК "Вагнера", яке бере участь у війні проти України. Для цього пригожин шукає бажаючих воювати серед в'язнів російських колоній.

Приватна військова компанія "Вагнера" завербувала для війни з Україною понад 1000 ув'язнених. Залучили 17 російських колоній.

На Сході "денацифікували" одного з найвідоміших російських найманців ПВК "Вагнера" – Володимира Анданова з Бурятії, позивний "Ваха".

У війні росії проти України ще з березня брали участь найманці приватної військової компанії "Вагнер". Щоправда, як повідомила розвідка Британії, тепер вони виконують завдання на українській території подібно до звичайних армійських підрозділів.

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