ПВК "Вагнера" до початку серпня у відпустці: ISW про підготовку виведення їх сил до Білорусі

Наприкінці червня Пригожин здійснив збройний заколот, який провалився. Наразі відомо, що його ПВК "Вагнера" у відпустці. Після цього бійців виведуть до Білорусі.

Про це стало відомо з інтерв'ю з командиром ПВК "Вагнера" Антоном "Лотосом" Єлізаровим. Він зауважив, що сам Пригожин віддав наказ усім бійцям в Україні взяти відпустку до серпня.

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Бійців "Вагнера" мають перекинути до Білорусі

У звіті Інституту з вивчення війни зауважили, що досі незрозумілі наслідки збройного заколоту Пригожина. Можна лиш сказати, що Україна вже отримала від цього вигоду та може надалі мати більше зиску з події, яка сколихнула Росію.

Згідно з інтерв'ю, бійці "Вагнера" мають провести "велику роботу". Мовиться про передислокацію їх до Білорусі. За словами Єлізарова, Рада командувачів має провести ротацію особового складу. Мовиться про тих, хто перебуває на "віддалених напрямках". В Інституті не виключають, що може йдеться про тих найманців, які перебувають в Африці та на Близькому Сході.

Вагнерівці роблять це для того, щоб підготувати й організувати матеріально-технічне забезпечення для нових баз у Білорусі. Укладачі звіту звернули увагу на свій попередній прогноз. Згідно з ним, до осені цього року може бути незрозумілим ані статус реорганізації вагнерівців, ані їхня можлива передислокація до Білорусі.

Цікаво, що за дивним збігом обставин у відпустку пішов ще й Рамзан Кадиров. Він заявив, що з 3 липня йде у щорічну оплачувану відпустку. Правда, цьогоріч він уже двічі відпочивав: у січні та квітні.

Тим часом ми продовжуємо отримувати докази шалених втрат ворогів на фронті. Зокрема, серед найманців ПВК "Вагнера".

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