"Давай за мною, валянок": як український дрон здав "вагнерівця" у полон

Український дрон зробив добру справу - допоміг "вагнерівцю" здатися у полон. Він супроводжував окупанта до наших воїнів.

Відповідне відео опублікував волонтер Сергій Притула. Цими кадрами з ними поділився К2 54 ОМБр.

Зверніть увагу Напакована по вінця вкраденими іграшками: військові показали трофейну САУ

Як дрон здав у полон "вагнерівця"

Завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні, які відбували покарання за різні злочини, воюють на Донеччині. Однак один з підрозділів повністю розгромили.

Одному з "вагнерівців" вдалося вижити і він вирішив здатися – підняв руки та білий прапор. До нього підлетів український дрон, який привів окупанта до наших воїнів. Так дрон здав ворога у полон.