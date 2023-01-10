Найкращі фахівці "Вагнера" зазнають колосальних втрат на Бахмутському фронті, – ЗСУ
Ситуація в Бахмуті, де точаться жорсткі бої між українськими та російськими військами, залишається доволі складною. Та ворог зазнає там просто колосальних втрат.
Саме Бахмут залишається одним з головних напрямків удару ворога. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Варте уваги Навіть з 15 місцем у світі: чому військова міць України досі недооцінена
Ситуація на Бахмутському напрямку
Лише за останню добу там було 257 обстрілів з усіх видів ствольної та реактивної артилерії, танків. Противник провів 5 авіаударів. Також тут відбулося 30 боєзіткнень.
Найгарячішою точкою Бахмутського фронту зараз є Соледар. Відбуваються жорсткі бої, ворог сконцентрував найкращі свої підрозділи організованого злочинного угруповання "Вагнера" за підтримки регулярних збройних сил Росії,
– заявив Сергій Череватий.
Там тривають дуже запеклі бої, а ворог намагається за будь-яку ціну захопити це українське місто. Втім, керівництво держави, Збройних Сил і Східного угруповання військ контролюють ситуацію.
"Робиться все, щоб прийняти оптимальне рішення для подальшої оборони України та при цьому завдати ворогу якомога більших втрат", – запевнив речник Східного угруповання військ.
Сергій Череватий про ситуацію під Бахмутом – дивіться відео
Втрати "Вагнера" під Бахмутом
Співрозмовник також розповів, що на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" нині зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенців різних силових структур, з яких формували компанію.
Зараз їх кидають як найкращих фахівців за підтримки підрозділів регулярної російської армії. Всі околиці закидані вбитими тілами ворогів,
– відзначив Сергій Череватий.
За його словами, українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. А ворог несе там колосальні втрати, але продовжує рухатися вперед.
Що відомо про бої під Бахмутом
- Росія пробує штурмувати напрямок Бахмут ще з літа 2022 року. Довгий час їй нічого не вдавалося, і лише в останні тижні почалося незначне просування ворога.
- Попри це, росіяни зазнають на цьому напрямку недзавичайно великих втрат. Нещодавно позаштатний радник Офісу Президент Олексій Арестович заявив, що Росія на цьому напрямку втратила 80 тисяч своїх вояків – загиблими та пораненими.
- Однак у Сполучених Штатах Америки все ще не можуть спрогнозувати стовідсотково, чим закінчиться протистояння між Росією та Україною поблизу Бахмута.