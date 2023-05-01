Договориться до зустрічі з ДРГ: Жданов прогнозує Пригожину нелегку долю

Упродовж останнього часу власник так званої ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин поширює різні неоднозначні заяви. Він може договоритися, що за нього просто візьмуться інші силові структури Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Останнім часом Пригожин то знову скаржиться на брак боєприпасів, то взагалі говорить, що "Вагнер" може перестати існувати.

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За словами Жданова, коли Пригожин остаточно набридне командуванню з міноборони, тоді за нього можуть взятися серйозно.

Пригожин договориться. Він, напевно, забув, що в складі російського міноборони є Головне розвідувальне управління (ГРУ), зараз його називають просто Головним управлінням. Основне завдання їхнє – ведення розвідувально-диверсійної роботи. Коли Пригожин набридне генералам, то, повірте, знайдеться якась диверсійна група, яка розбереться з ним,

– зазначив Жданов.

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Як наголосив Жданов, зростання кількості так званих приватних військових компаній є небезпечним явищем для Росії. В майбутньому вони цілком можуть організувати переворот, якщо бізнесмени домовляться з силовиками.

Я колись розповідав, що і структури Кадирова, і Пригожина можуть претендувати на силові структури. Вони можуть вплинути на усунення та приведення до влади певних людей. Якщо бізнесмени домовляться з силовиками, то переворот станеться швидко і в найкоротші терміни,

– вважає Жданов.

Останні заяви Пригожина: коротко