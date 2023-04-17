Офіс генпрокурора розпочав розслідування після публікації про злочини вагнерівців

Чоловіки, які представились вагнерівцями, зізнались у воєнних злочинах в Україні. Офіс Генпрокурора почав перевіряти цю інформацію.

Офіс Генпрокурора перевіряє інформацію щодо вчинення злочинів командирами та учасниками так званої ПВК "Вагнера", які зізналися у скоєному в інтерв'ю.

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Факти із зізнань вагнерівців перевіряють

Чоловіки, які представились вагнерівцями, на відео зізналися у вбивстві цивільних, зокрема дітей, а також українських військових полонених. Дані вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Те, що розповіли окупанти, підпадає під статтю 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка,

– мовиться в повідомленні.

Це далеко не перше розслідування щодо ПВК "Вагнера"

Наразі проти російських приватних військових компаній відкрито низка кримінальних проваджень. Безліч найманців перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України та вчиненні воєнних злочинів на окупованих територіях, зокрема пограбувань, вбивств мирних людей, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням.

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників так званих приватних військових компаній, що беруть участь у бойових діях на боці російської федерації. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки та Національної поліції України.,

– додали у відомстві.

Зокрема під час цих розслідувань вже повідомили про підозру керівнику так званого ПВК "Вагнера" та керівнику одного з його підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (стаття 437, стаття 110 КК України). Також окремим учасникам повідомили про підозри за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням.

У генпрокуратурі додали, що до розслідувань залучені правоохоронні органи іноземних держав.