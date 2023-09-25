"ПВО" сльозам не вірить: у Джанкої чули потужні вибухи, росіяни – в істериці

Вечір 25 вересня для жителів Криму – справді незабутній. По-перше, у Севастополі пролунала перша повітряна тривога. По-друге, у Джанкої чули потужні вибухи.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Джанкої підняли всю авіацію, інформує 24 Канал. Окупанти бояться, що "бавовна" її мінусне.

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Місцеві жителі панікують у чатах. Вони пишуть, що гримнуло "дуже сильно". Така "бавовна" їм аж ніяк не подобається. Інформація про геніальну роботу "ПВО" (спойлер – ні) ще не надходила. Вочевидь окупанти пишуть байку "на колінах".

"Бавовна" постійно навідує тимчасово окупований Крим. Вона показує окупантам, що у них немає жодного майбутнього на півострові. Українські захисники звільнять усю територію Криму. Він був, є та буде Україною.

Де увечері 25 вересня ще "тривожненько"

Не дає про себе забути "бавовна" й Курській та Брянській області. Увечері 25 вересня у Брянській області пролунали вибухи. Там відразу видали інформацію про"ПВО", яке "відпрацювало". Тим часом у Курській області оголошували тривогу.