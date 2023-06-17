"Ви щурі тилові": окупанти у Мелітополі влаштували перестрілку з ФСБ та поліцейськими

У ніч проти 16 червня у тимчасово окупованому Мелітополі було неспокійно. Солдати "другої армії світу" зайнялись своєю звичної справою – пиятикою.

Як повідомляється, окупанти, які заселилися в одну з квартир дев'ятиповерхівок, з 22:00 влаштували п'янку. Спочатку вони співали пісні, голосно вмикали музику, лаялися та кричали з балконів.

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Окупанти вчинили стрілянину

Гуляння "визволителів" відбувалася під боком у чергової комендатури, що оселилася в корпусі колишнього училища №24. Власне, через галас російських вояк місцеві викликали поліцію.

Проте, як виявилося, цього було замало, тому на підмогу приїхали військова поліція, співробітники ФСБ, військової комендатури та інших силових відомств.

П'яні солдати почали кричати з балкона: "Ви щурі тилові, а ми воювали" і так далі. А потім і зовсім відкрили вогонь по тих, хто приїхав їх втихомирювати,

– йдеться у повідомленні.

Все закінчилося тим, що п'яних військових побили і відвезли в невідомому напрямку.

Перестрілка між окупантами – діло звичне