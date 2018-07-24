Скільки аварій спричинили п'яні водії у 2018: статистика вражає

Національна поліція за першу половину 2018 року зафіксувала понад дві тисячі аварій на дорогах України, які сталися з вини нетверезих водіїв. З них 349 – з важкими або трагічними наслідками. І це при тому, що загальна кількість ДТП, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, знизилася на 10%.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

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У Нацполіції загальну ситуацію на автошляхах України оцінюють як найбільш спокійну за останні три роки. Зокрема, статистика свідчить, що кількість ДТП, у яких постраждали люди, зменшилася на 16%, а кількість летальних випадків – на 10%.



Начальник ДОАЗОР Олексій Сергєєв

На думку керівника Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Олексія Сергєєва, українців вражає стан аварійності в Україні через вплив резонансних ДТП, у яких загинуло або травмовано багато осіб. З початку 2018 року трапилось 97 таких подій. Половина з них – за участю автобусів та маршрутних транспортних засобів.

"Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп'яніння. Безпечність таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей", – розповів Сергєєв.

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Загалом на патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху.