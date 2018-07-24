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Пьяные водители вызвали более двух тысяч ДТП только за полгода

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Пьяные водители вызвали более двух тысяч ДТП только за полгода
Пьяные водители вызвали более двух тысяч ДТП только за полгода / 24 канал

Национальная полиция за первую половину 2018 года зафиксировала более двух тысяч аварий на дорогах, произошедших по вине нетрезвых водителей. Из них 349 – с тяжелыми или трагическими последствиями. И это при том, что общее количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилась на 10%.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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В Нацполиции общую ситуацию на автодорогах Украины оценивают как наиболее спокойную за последние три года. В частности, статистика свидетельствует, что количество ДТП, в которых пострадали люди, уменьшилось на 16%, а количество летальных исходов – на 10%.


Начальник ДОАООР Алексей Сергеев

По мнению руководителя Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексея Сергеева, украинцев поражает состояние аварийности в Украине из-за влияния резонансных ДТП, в которых погибли или травмированы многие. С начала 2018 года произошло 97 таких событий. Половина из них – с участием автобусов и маршрутных транспортных средств.

"В то же время, наиболее масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. Безрассудство таких лиц привело к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", – рассказал Сергеев.

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Всего на патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения сейчас заступает 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Авто Транспорт
Источник: 24 Канал
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