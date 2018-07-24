Пьяные водители вызвали более двух тысяч ДТП только за полгода
Национальная полиция за первую половину 2018 года зафиксировала более двух тысяч аварий на дорогах, произошедших по вине нетрезвых водителей. Из них 349 – с тяжелыми или трагическими последствиями. И это при том, что общее количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилась на 10%.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
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В Нацполиции общую ситуацию на автодорогах Украины оценивают как наиболее спокойную за последние три года. В частности, статистика свидетельствует, что количество ДТП, в которых пострадали люди, уменьшилось на 16%, а количество летальных исходов – на 10%.
Начальник ДОАООР Алексей Сергеев
По мнению руководителя Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексея Сергеева, украинцев поражает состояние аварийности в Украине из-за влияния резонансных ДТП, в которых погибли или травмированы многие. С начала 2018 года произошло 97 таких событий. Половина из них – с участием автобусов и маршрутных транспортных средств.
"В то же время, наиболее масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. Безрассудство таких лиц привело к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", – рассказал Сергеев.
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Всего на патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения сейчас заступает 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения.