Залізниця програла суд батькам п’яного жителя Львівщини, який впав під потяг і загинув

Мостиський районний суд Львівщини зобов’язав Укрзалізницю виплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації батькам чоловіка, який загинув через наїзд поїзда у Судовій Вишні. Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнала машиніста невинним у смерті пішохода.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, випадок трапився вранці 10 червня 2024 року на станції "Судова Вишня".

Деталі інциденту

Чоловік переходив колії у невстановленому місці, піднявся на пасажирську платформу, похитнувся назад та потрапив під потяг. Під час експертизи у крові загиблого виявили 3,52 проміле алкоголю, а в сечі 4,69 проміле.

Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнала машиніста невинним у смерті пішохода. Правоохоронці повідомляли, що загиблому було 43 роки.

З пояснень машиніста електропоїзда встановлено, що під час руху поїзда зі швидкістю 30 кілометрів на годину до здійснення зупинки він помітив чоловіка на колії, який неадекватно поводився, був у стані алкогольного сп’яніння. Машиніст почав сигналити та зменшувати швидкість. Однак чоловік, який піднявся на перон, різко похитнувся назад та потрапив під потяг. За таких обставин уникнути зіткнення було неможливо за всієї обачності та старань машиніста,

– наведено пояснення машиніста у рішенні суду.

Як справу розглядали у суді?

Батьки загиблого звернулися до суду із позовом до Укрзалізниці, вимагаючи виплатити їм по 300 тисяч гривень моральної компенсації через смерть сина. Цю справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Відсутність вини водія електропоїзда та закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення не звільняє відповідача від обов’язку відшкодувати позивачам моральну шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, оскільки особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини). Таким чином, АТ "Українська залізниця", з яким машиніст перебував у трудових відносинах, має нести відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки,

– вказано у рішенні.

Суддя частково задовольнила позов батьків загиблого та зобов'язала Укрзалізницю виплатити їм по 50 тисяч гривень (100 тисяч гривень загалом) моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити.