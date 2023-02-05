П’яний чоловік їздив Києвом у автівці без лобового скла
Джерело:Патрульна поліція Києва
Нетверезий чоловік їздив на автомобілі без лобового скла. Його зупинили патрульні поліцейські.
Кермувальник мав ознак наркотичного сп'яніння. Також з'ясувалося, що чоловіка вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані.
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П'яний чоловік їздив без лобового скла
Brilliance без лобового скла помітили на в'їзді до Києва. Поліцейські зупинили авто та під час спілкування з водієм помітили ознаки наркотичного сп'яніння.
За допомогою інформаційних баз охоронці порядку дізналися, що громадянин вже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування,
– зазначили в Патрульній поліції.
Також там додали, що під час поверхневої перевірки інспектори виявили у пасажира пристрій для програмування ключів від авто. Ба більше, у мобільному телефоні знайшли листування з номерами російських операторів.
Нетверезий чоловік їздив на машині без лобового скла / Фото Патрульної поліції Києва
Інспектори склали на водія протокол та винесли постанову. Оскільки чоловіки раніше мали проблеми із законом, патрульні викликали на місце співробітників управління карного розшуку.
У Рівному 61-річна жінка випала з маршрутки і сильно травмувалася
У неділю, 29 січня, у Рівному стався нещасний випадок. Пасажирка випала з автобуса. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Постраждалу госпіталізували з мозковою комою.
У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, пасажирка автобуса сполученням "Рівне-Радивилів", 61-річна рівнянка, хотіла вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Однак, впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері салону. Водій автобуса був у тверезому стані.