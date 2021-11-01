П'яний мотоцикліст перекинувся з жінкою та дітьми: померла 4-річна дівчинка
Джерело:пресслужба Нацполіції
Водій мотоциклу у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. У результаті аварії постраждали пасажири – жінка та 3 дітей. Від отриманих травм 4-річна дівчинка померла на місці.
ДТП сталась 31 жовтня на Донеччині у Волноваському районі. Правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий мешканець, який її спричинив, не мав права керування мототранспортом.
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Рухаючись на мотоциклі, чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього транспорт перекинувся. У результаті ДТП 29-річна жінка та двоє її дітей 10 та 8 років отримали травми. На жаль, 4-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці.
Водій виїхав за межі проїзної частини і мотоцикл перекинувся / Фото Нацполіції
Поліція встановлює обставини події. Наразі вирішується питання щодо затримання водія мотоцикла та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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