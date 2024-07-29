Начальнику колонії на Черкащині повідомили про підозру: він напідпитку відкрив вогонь на СТО

На Черкащині начальник колонії напідпитку погрожував зброєю працівнику СТО. Йому повідомили про підозру.

Інцидент трапився неподалік Умані Черкаської області 24 липня. Через декілька днів у Державному бюро розслідувань детально розповіли про кримінальне провадження.

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Підозра начальнику колонії на Черкащині

Неназваний посадовець керував Старобабанівською виправною колонією на Черкащині, погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів.

Оголосили підозру чиновнику за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років,

– наголошують у ДБР.

Суд хвалитиме рішення про взяття під варту підозрюваного. Процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Керівнику Старобабанівської колонії повідомили про підозру в хуліганстві / Фото Держбюро розслідувань

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Раніше поліція Києва інформувала, що викрила групу чоловіків, які задушили громадянина іноземної держави, перед тим змусивши його перевести на їхній криптогаманець біткоїни. У гривневому еквіваленті це декілька мільйонів.

Водночас правоохоронці на Тернопільщині зловили на корупції депутатку Кременецької міської ради. Вона отримувала хабарі у вигляді сертифікатів на відпочинок, а також сертифікатів у магазин Brocard.