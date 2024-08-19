Інцидент стався в селі Молниця Чернівецької області. Нині священнослужителя-дебошира затримали, а також почали кілька проваджень.

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На Буковині священник влаштував дебош

У селі Молниця Чернівецької області 18 серпня священнослужитель скоїв кілька злочинів. Спочатку п'яний водій на КАМАЗі зіткнувся з дорожнім стовпом. На цій же вантажівці п'яний священник почав тікати з місця аварії.

Водія оголосили у розшук й згодом його вдалося затримати. На одному з автошляхів Буковини священника зупинили правоохоронці й почали складати акт про ДТП. Однак під час спілкування правоохоронці помітили у 42-річного священника ознаки алкогольного сп'яніння. Тоді йому запропонували пройти тест на місці. У результаті "Драгер" показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів – 1,94 проміле.

Після цього священник почав агресивно поводитися, чинив опір працівникам поліції. Ба більше, п'яний водій побив поліцейську та намагався викрасти у неї вогнепальну зброю. На щастя, правоохоронці не допустили заволодіння зброєю та затримали чоловіка.

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Наразі постраждала поліцейська госпіталізована. Вона зазнала різних тілесних ушкоджень.

Правоохоронці вже склали на п'яного священника адміністративний протокол за статтею 130 – керування транспортними засобами у стані сп'яніння, а також відкрили провадження за фактом опору працівникові правоохоронного органу.