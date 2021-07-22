У п'яній водійці, яка ледь не вбила людей на Оболоні, впізнали суддю Колегаєву

На Оболоні нетвереза жінка за кермом Audi на чималій швидкості вилетіла з дороги, збила стовп та врізалася у дерево. У "героїні" ледь не трагічного ДТП впізнали суддю Світлану Колєгаєву.

Про схожість жінки із суддею Деснянського районного суду Києва Світланою Колєгаєвою написали у соцмережах. Очевидці аварії опублікували відповідні фото і відео.

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Відзначимо, що очевидці на місці аварії ледь не влаштували самосуд. Жінку посадили у поліцейське авто, де вона почала плакати і закривати обличчя руками.

Натомість люди довкола обступили машину і кричали: "Вона відмажеться! У неї зв'язки Її не покарають"

Що відомо про Світлану Колєгаєву

Дані з сайту Деснянського районного суду

У судовій системі понад 20 років: із 2000 року працювала помічницею судді судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України.

До 2004 року була помічницею судді судової палати з кримінальних справ Верховного Суду України.

У Деснянському суді працює понад 15 років – із грудня 2004 року.



У судовій системі Колєгаєва працює понад 20 років / Фото з телеграму "Київ оперативний"

Відзначимо, що у свіжій декларації Світлани Колєгаєвої немає жодного транспортного засобу.

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