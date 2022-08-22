У Чорному морі окупанти тримають 5 кораблів з 36 ракетами "Калібр"
Джерело:Військово-Морські Сили ЗСУ
російські окупанти утримують у Чорному морі 5 своїх кораблів. Вони обладнані 36 ракетами типу "Калібр".
Загроза ракетних ударів існує не лише з Чорного, а й із Середземного моря. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ 22 серпня.
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росія утримує 36 ракет у Чорному морі
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет,
– мовиться в повідомленні.
У Середземному морі окупанти також утримують 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ситуація спокійніша. Там розташовані лише до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій.
За добу в інтересах росії Керч-Єнікальською протокою переправились:
- до Азовського моря – 33 судна, з них 10 – рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 38 суден, з них 9 – продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
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