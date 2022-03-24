П'ять українців погодилися співпрацювати з окупантами на Луганщині: за них "взялася" прокуратура
Джерело:Офіс генпрокурора
П'ятеро українців вирішили співпрацювати з російськими окупантами на Луганщині. Вони очолили так звані "райдержадміністрації" в ОРДЛО.
Колаборанти засіли у Старобільську, Марківці, Новопскові та Біловодську. Вони, за сприяння окупантів, почали незаконно керувати на цих тимчасово окупованих територіях.
Важливо Росіяни знищують українську літературу й підручники з історії в окупованих містах
Наразі вони виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території,
– зазначають в Офісі генпрокурора.
За справу взялася Старобільська окружна прокуратура Луганської області. Там вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності.
Якими є втрати ворога станом на 24 березня: дивіться відео