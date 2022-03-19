П'ятеро мирних жителів загинули під обстрілами Росії в Ізюмському районі

19 березня 2022 , 18:42
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Харків

В Ізюмському районі під обстрілами Росії загинули п'ятеро мирних жителів. Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА.

Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад. Жителі цих громад повністю відмовилися від співпраці з окупантами. 

Зауважте Внаслідок обстрілів ворога на Харківщині пошкоджено не менше 8 храмів

Тим часом ворог намагається створити максимально жахливі умови. 

Вночі там тривали обстріли, п'ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Росії,
– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на Харківщині 19 березня: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало