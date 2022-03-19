П'ятеро мирних жителів загинули під обстрілами Росії в Ізюмському районі

В Ізюмському районі під обстрілами Росії загинули п'ятеро мирних жителів. Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА.

Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад. Жителі цих громад повністю відмовилися від співпраці з окупантами.

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Тим часом ворог намагається створити максимально жахливі умови.

Вночі там тривали обстріли, п'ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Росії,

– мовиться у повідомленні.

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