П'ятеро мирних жителів загинули під обстрілами Росії в Ізюмському районі
19 березня 2022 , 18:42Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
В Ізюмському районі під обстрілами Росії загинули п'ятеро мирних жителів. Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА.
Наразі Харківська ОВА працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад. Жителі цих громад повністю відмовилися від співпраці з окупантами.
Зауважте Внаслідок обстрілів ворога на Харківщині пошкоджено не менше 8 храмів
Тим часом ворог намагається створити максимально жахливі умови.
Вночі там тривали обстріли, п'ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Росії,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація на Харківщині 19 березня: дивіться відео