П'ятеро уже померли в черзі: росія заблокувала тисячі людей на блокпосту у Запорізькій області

У Василівці щодня зростає черга на виїзд з окупованої території. На жаль, у цих чергах уже померли 5 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал. Окупанти блокують виїзд людей, через що близько 5 тисяч людей перебувають у чергах.

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Цинізм окупантів зашкалює

російські окупанти вкотре демонструють усю свою жорстокість щодо мирного населення України, яке опинилося в тимчасовій окупації. Щодня на блокпосту у Василівці окупанти пропускають від 20 до 15 автомобілів, тобто до 500 людей, хоча охочих виїхати значно більше.

Ставлення окупантів до людей також жахає. Вони погрожують розстрілами.

Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось з тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити просто зараз у посадці",

– розповів Федоров.

Не менш ганебною є відповідь російської сторони на прохання організувати коридор з тимчасово окупованої території Запорізької області – загарбники відмовляють, цинічно аргументуючи це тим, що нібито "охочих виїхати немає".

У Василівці справжнє пекло для українців

Напередодні Іван Федоров повідомляв про 4 загиблих у чергах, утворених на блокпосту у Василівці. Окупанти не хочуть випускати мирних людей, адже вони "полюбляють" використовувати цивільних як живий щити.

У прифронтовій Василівці зараз справжнє пекло – намагаючись виїхати до Запоріжжя, вони вимушені цілодобово чекати у чергах.

Крім того, у чергах чимало літніх людей, яким потрібна медична допомога. Окупанти її не надають.

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