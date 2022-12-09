У п'яти областях сьогодні ввели аварійні відключення світла

9 грудня 2022, 09:38
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9 грудня енергетики застосували аварійні відключення у п'яти регіонах – Одещині, Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Ці області наразі не можуть повернутись до планових та стабілізаційних відключень.  

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  • Одещина 

У ДТЕК Одеські електромережі пояснили, що наразі це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, – наголосили в компанії. 

  • Відключення у Києві

У столиці жителів теж просять запастись терпінням та розумінням, адже потужностей наразі недостатньо для того, щоб принаймні світло виключали за графіком. Стежити за ситуацією можна на сайті ДТЕК Київські електромережі. 

  • Запоріжжя

Внаслідок значного перевищення ліміту споживання електроенергії по Запорізькій області впроваджені екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

В Запоріжжяобленерго також повідомили, що ц зв'язку з цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

  • Дніпропетровщина

Така ж ситуація й у всій Дніпропетровській області. Відключення світла є аварійними, планові графіки теж не діють. Наразі складно спрогнозувати, де саме і на скільки часу за конкретними адресами не буде світла. 

  • У Полтаві теж змушені відключити світло 

Полтаваобленерго повідомило, що в області ввели графік аварійних відключень (ГАВ) на 75 МВт. Обмеження застосували з 8:45, до котрої години триватимуть відключення – не повідомили. 

Увага! Спланувати аварійні відключення неможливо. Наразі в Україні здебільшого уже діють графіки планових відключень, однак у випадку нестачі потужностей, вводять аварійні.

Спрогнозувати якою буде ситуація з енергозабезпеченням далі – складно 

Українська енергосистема зазнала значних ушкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, наразі відключення світла є вимушеними. Відновлення наших енергетичних об'єктів відбуваються ледь не цілодобово.

Востаннє окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 23 листопада, загалом терористичні атаки по енергосистемі країни тривають з 10 жовтня.

Енергетики вважають, якби атаки припинили, то на відновлення нашої енергетичної потужності підуть роки, однак українці змогли б повернутись до планових відключень уже через 2 тижні, а за кілька місяців узагалі б від них відмовились. 

Автор: Анастасія Лукашевська