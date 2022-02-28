П'ятий день війни Росії проти України: загинули понад 5 тисяч загарбників
28 лютого 2022 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Російські загарбники уже п'ятий день атакують Україну. Однак наші Збройні сили завдають їм потіжних ударів, через що втрати ворога з кожним днем зростають.
Російські втрати серйозно зростають. Нову статистику оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Нова статистика втрат окупантів
Станом на 6:00 28 лютого втрати ворога наступні:
- 29 літаків;
- 29 гелікоптерів;
- 816 бойових броньованих машин;
- 74 гармати;
- 1 ЗРК "Бук";
- 21 "Град";
- 291 одиниця автомобільної техніки;
- 60 цистерн;
- 3 безпілотники ОРТ;
- 2 судна;
- 5 засобів ППО;
- близько 5 300 військових;
Щодо особового складу військ загарбників, Ганна Маляр наголосила, що інформацію уточнюють, тому що часом вона надходить із запізненням через затяжні бої.
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