Ніхто не хоче розмовляти з Путіним: як Пєсков шукає Росії нових союзників

Дмітрій Пєсков заявив нібито Росія готова до переговорів, але ніхто не йде на контакт. Ця історія спрямована на країни третього світу, які не підтримують Росію, але й не готові ставати на бік України.

У цій заяві "рупор Кремля" розганяє ключові тези про те, що треба сісти за стіл перемовин щодо війни в Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Росія шукає союзників серед країн третього світу

Росія традиційно маніпулює тезою нібито це "Захід напав на країну-агресорку і воює руками України". Ця заява Пєскова спрямована на спостерігача з умовних Нікарагуа чи Бразилії. Мовляв, російський диктатор Владімір Путін хоче миру, а "поганий" Захід начебто прагне продовжувати війну в Україні.

А отже, причиною того, що в країнах третього світу дорожчає їжа або судна не доходять через зерновий коридор є зовсім не Росія, а те, що Захід начебто не хоче завершувати війну.

Це та міфологема з якою вони працюють. Пєсков цілком розуміє, навіщо штовхає цю тезу. Ба більше, звучить вона не лише від Пєскова і звучатиме далі,

– зауважив політолог.

Саакян прокоментував заяви Пєскова: дивіться відео

Кремль пропрацьовує сценарії на Захід

Серед іншого речник російського диктатора сказав, що ще зарано говорити про участь Путіна у президентських виборах 2024 року. Так, російські еліти можуть розглядати варіант, що до влади в Росії може прийти інша людина, але тут трохи інша історія.

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Насамперед Пєсков є "рупором" Путіна, тому говорить це трохи з іншою метою. Загалом це стандартна схема для очільника Кремля, коли він до останнього тягне інтригу щодо участі у виборах. Це дозволяє російському диктатору:

перевірити на міцність російські еліти та тримати їх в тонусі;

підігрівати те, що саме Путін прийматиме рішення щодо участі у виборах, тобто вся влада в його руках;

створити образ неоднозначності та працювати на експорт. Так, на Заході постійно говорять про необхідність зміни путінського режиму, тому це дозволяє створити таку неоднозначність, мовляв, очільник Кремля відійде від влади. А тому Заходу не треба запроваджувати серйозні санкції проти Росії та починати домовлятися.

"Кремль пропрацьовує різні сценарії на Захід. На думку кремлівських політтехнологів, щонайменше дискусія щодо цих сценаріїв може хитати лави підтримки України", – підсумував політолог.