Пєсков не захотів коментувати питання можливе зіткнення Росії та НАТО

Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання, чи можливе "зіткнення" між Північноатлантичним альянсом та Росією через військову агресію Росії проти України.

Пєсков не прокоментував питання, яке поставили йому журналісти про можливий конфлікт з НАТО. Поплічник Путіна не захотів відповідати.

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Одне з російських видань повідомило, що Пєсков не став відповідати на питання щодо загрози зіткнення Росії та НАТО.

Без коментарів,

– відповів Пєсков.

Російська пропаганда не використовує слово "війна" – усім російським ЗМІ заборонили використовувати це слово на означення агресивних воєнних дій Росії проти України. Те саме стосується і війни з НАТО – у розумінні російської пропаганди це – "зіткнення".

Росія напала на Україну: хронологія основних подій