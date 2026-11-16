Росія не збирається зупиняти війну: Пєсков пригрозив Україні та згадав Кримський міст

Росія не хоче тимчасового перемир'я з Україною та планує продовжувати так звану "спеціальну військову операцію". Водночас у Кремлі прокоментували пошкодження Кримського мосту після атаки дронів.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Що заявили у Кремлі про продовження війни?

Росія не збирається давати Україні перепочинок, щоб відновити сили, і не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї. Натомість у Кремлі заявляють, що прагнуть нібито "миру на століття".

Таку позицію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, так звана "спеціальна військова операція" триватиме, а переговорний процес має привести до бажаного для Москви результату.

Він також заявив, що Росія не дасть Києву можливості перепочити та "підлікувати рани".

Окремо Пєсков висловився про позицію європейських країн. Він зазначив, що хотів би почути від самих європейців, наскільки їхня позиція може сприяти мирному процесу щодо України. Водночас речник Кремля заявив, що європейські заяви нібито свідчать про небажання сприяти врегулюванню війни.

У Кремлі прокоментували пошкодження Кримського мосту

Під час розмови з журналістами Дмитро Пєсков також прокоментував наслідки атаки на Кримський міст. Він зазначив, що точні дані має оприлюднити Міністерство транспорту Росії, проте назвав руйнування незначними.

Посадовець додав, що російські зенітні комплекси працюють досить ефективно. Водночас прессекретар російського диктатора визнав вразливість інфраструктури, констатувавши, що під час масованих ударів жодна протиповітряна оборона не може забезпечити стовідсоткового захисту.

Нагадаємо, 30 жовтня Дмитро Пєсков уже заявляв, що Росія виступає проти припинення вогню, оскільки воно нібито дало б Україні можливість перепочити. У Кремлі тоді наголосили, що підготовка до переговорів не передбачає зобов'язань щодо обмеження бойових дій.