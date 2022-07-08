У кремлі уточнили слова про "нічого не починали": кажуть, що потенціали "несумірні"

Російські пропагандисти постійно відзначаються абсурдними заявами щодо ходу "спецоперації" в Україні. Воно й не дивно, адже їхній лідер задає їм такий тренд.

Днями владімір путін заявив, що держава-агресорка ще "нічого серйозно не починала". Прессекретар президента росії дмітрій пєсков прокоментував слова диктатора. Його цитують росЗМІ.

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пєсков пояснив слова путіна

Так, слова глави кремля про те, що ми "ще нічого не починали всерйоз в Україні", нібито означають, що росія залучила лише незначну частину свого потенціалу у ході війни.

Як зауважив пєсков, їхній президент "апелював до тих заяв, які звучать із західних країн та Києва, про те, що Київ на полі бою рухатиметься аж до перемоги".

Тут путін нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз залучена у ході спеціальної військової операції,

– заявив російський пропагандист.

Що сказав путін

7 липня російський диктатор на зустрічі з фракціями державної думи заявив, що російська федерація буцімто ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Водночас він брехливо додав, що сама росія начебто не відмовляється від мирних перемовин з Україною.

Арестович іронічно відреагував на абсурдні заяви путіна

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович не залишився осторонь чергових заяв російського лідера. Він доволі іронічно відповів йому: "не починали, та вже закінчуєте".

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