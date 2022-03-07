Пєсков, Соловйов та інші: список персональних санкції Канади проти росіян

Канада офіційно ввела персональні санкції проти десяти росіян за військове вторгнення в Україну. Під санкції потрапили чинні високопосадовці, олігархи й пропагандисти.

Про новий санкційний список оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Наразі відомо про вісьмох росіян, яких торкнуться нові санкції Канади.

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Під персональні санкції Канади потрапили двоє російських міністрів, троє пропагандистів, депутат і прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков.

Санкційний список Канади

Михайло Мурашко, міністр охорони здоров'я Росії;

Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства Росії;

Володимир Соловйов, пропагандист;

Маргарита Симонян, пропагандистка, головна редактора RT та МІА "Россия сегодня";

Олег Дерипаска, олігарх;

Павло Крашенніков, депутат Державної Думи;

Костянтин Ернст, пропагандист, гендиректор "Першого каналу";

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії;

Канада вводить санкції проти росіян

Раніше в Канаді повідомили, що накладуть санкції на 10 ключових осіб "Роснєфті" та "Газпрому". У такий спосіб Канада хоче вдарити по важливих компаніях енергетичного сектору Росії.

Також глава канадського уряду Джастін Трюдо обіцяв санкції персонально проти Путіна та глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Окрім того, Трюдо запевнив, що Канади скасовує усі дозволи на експорт до Росії.

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